https://news.day.az/politics/1810412.html Премьер Чехии планирует посетить Азербайджан Планируется визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал сегодня журналистам посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января. По его словам, основной темой переговоров станет энергетика.
"Энергетическая сфера в сотрудничестве с Азербайджаном важна для нас. Как известно, Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для наших предприятий. Поэтому эта тема станет ключевой на переговорах", - добавил дипломат.
