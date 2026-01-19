Премьер Чехии планирует посетить Азербайджан

Планируется визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал сегодня журналистам посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января.

По его словам, основной темой переговоров станет энергетика.

"Энергетическая сфера в сотрудничестве с Азербайджаном важна для нас. Как известно, Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти для наших предприятий. Поэтому эта тема станет ключевой на переговорах", - добавил дипломат.