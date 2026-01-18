В Казахстане заработал первый в странах Центральной Азии закон об ИИ

Первый в странах Центральной Азии закон "Об искусственном интеллекте" вступил в силу в Казахстане 18 января. Новый нормативный акт, в частности, предусматривает, что владельцы систем искусственного интеллекта (ИИ) обязаны маркировать весь сгенерированный контент - изображения, видео, аудиозаписи, тексты и иную информацию. Также закон запрещает работу некоторых нейросетей в Казахстане и регулирует вопросы авторского права, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно закону, распространение ИИ-контента "допускается только при условии его маркировки в машиночитаемой форме и сопровождения визуальной либо иной формой предупреждения, обеспечивающей возможность восприятия пользователем, без применения методов, затрудняющих такое восприятие".

В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики ранее подчеркнули, что нести ответственность будут именно владельцы систем, а не пользователи. "Контроль будет строиться не как массовая проверка каждого изображения или видео, а как контрольно-надзорная деятельность в отношении собственников и владельцев ИИ-систем. Уполномоченный орган в сфере ИИ будет реагировать на обращения, жалобы, результаты мониторинга публичных ресурсов и официальных каналов распространения. Проверяется не факт использования ИИ отдельным пользователем, а факт того, что владелец системы допустил распространение синтетического контента без установленной законом маркировки", - подчеркнули в ведомстве. За нарушения владельцам ИИ-систем грозят штрафы, которые в 2026 году составят от $127 для физлиц до $845 для крупного бизнеса.

В Центре по борьбе с дезинформацией, который был создан в прошлом году в структуре Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана, ранее не раз опровергали информацию после публикации в сети видеороликов, созданных с помощью ИИ. Резкое увеличение числа фейков в казахстанском сегменте сети в центре отмечали в октябре прошлого года, когда пользователям стала доступна нейросеть Sora 2 - генератор реалистичных видео от американской Open AI. На этой неделе в центре призвали СМИ, блогеров и администраторов цифровых площадок ответственно подойти к технологии ИИ и "начать с себя" - честно рассказывать аудитории о контенте, сделанном с помощью этой технологии.

Помимо обязанности маркировать ИИ-контент, вступивший в силу закон регулирует вопросы авторского права, в частности произведения признаются объектом охраны только в случае, если в их создании принял участие человек. Также объектом авторского права может стать текстовый запрос (так называемый промпт) для нейросети для генерации какой-либо информации.

Запрет некоторых нейросетей

Нормативный акт также делит ИИ-системы на три вида по степени автономности, обязует владельцев систем ИИ сохранять свободу воли человека и вводит ряд запретов на деятельность нейросетей. В частности, в республике теперь запрещены нейросети, которые манипулируют людьми и используют моральные и физические уязвимости человека, классифицируют людей "для формирования выводов об их расе, политических взглядах, религиозной принадлежности, и по любым иным обстоятельствам" для дискриминации, а также создают запрещенный законами страны контент.