Фон дер Ляйен рассказала о возможных последствиях введения США пошлин из-за Гренландии

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении стран - членов Евросоюза из-за Гренландии, могут негативно сказаться на трансатлантических отношениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

"Введение пошлин подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск опасной нисходящей спирали", - написала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Европа, несмотря ни на что, останется единой и скоординированной, и будет привержена защите своего суверенитета.

Как объявил ранее глава Белого дома в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии. По его словам, это решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня пошлины возрастут до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").