Умер режиссер легендарного мультфильма "Король Лев"

В возрасте 76 лет скончался легендарный американский режиссер, сценарист и художник Роджер Аллерс, известный по работе над культовым мультфильмом "Король Лев".

Как передает Day.Az, смерть Аллерса подтвердил его коллега, режиссер Дэйв Боссерт.

В социальной сети он выразил соболезнования и назвал Аллерса "столпом возрождения студии Disney". Причины смерти пока не называются.

Роджер Аллерс много лет работал аниматором и сценаристом на студии Walt Disney. Его мультфильм "Король Лев", выпущенный в 1994 году, получил сразу два "Оскара" и стал одним из самых кассовых анимационных проектов в истории.

Помимо этого, Аллерс принимал участие в создании других культовых мультфильмов Disney, среди которых "Русалочка", "Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Похождения императора" и многие другие.