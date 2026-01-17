В ряде регионов активизировались очаги землетрясений

В некоторых очагах землетрясений на территории Азербайджана наблюдается активизация. В Шамахе, Исмаиллы и прилегающих районах ожидаются землетрясения магнитудой до 4 баллов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил заведующий отделом Института геологии и геофизики Гулам Бабаев.

По словам сейсмолога, в указанных районах на протяжении истории фиксировались сильные и ощутимые землетрясения.

Бабаев отметил, что текущие сейсмические процессы могут привести к активизации и соседних очагов землетрясений. В частности, возможно усиление сейсмической активности в зонах Шеки-Огуз, Губа-Шабран, а также в Аранском регионе в направлении Гаджигабула.

Сейсмолог также добавил, что сейсмические очаги активизировались и в Баку, а также на Абшеронском полуострове.

По его словам, по сравнению с Турцией, Италией и некоторыми сейсмически активными зонами Европы Азербайджан считается относительно более стабильной территорией. Основной причиной этого является менее высокая интенсивность тектонических движений и геодинамических процессов.