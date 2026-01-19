В Азербайджане меняется понятие «автомагистраль»

В Азербайджане в Законе "О дорожном движении" меняется понятие "автомагистраль".

Как сообщает Day.Az, изменение отражено в проекте поправок к Закону "О дорожном движении", вынесенных на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, под "автомагистралью" будет пониматься дорога с установленным настоящим законом режимом движения, начало и конец которой обозначены дорожными знаками 5.1 и 5.2, имеющая проезжие части, предназначенные для движения в разных направлениях и отделенные друг от друга разделительной полосой и иными конструктивными элементами. Такая дорога не имеет пересечений на одном уровне с другими дорогами, в том числе с железнодорожными, трамвайными, велосипедными путями или пешеходными переходами, и оснащается специальными зонами отдыха и парковочными площадками на расстоянии не более 50 километров друг от друга.

В действующей редакции закона автомагистраль определяется как дорога, специально построенная и предназначенная для движения транспортных средств, вдоль которой расположенные хозяйственные, производственные или строительные объекты не могут использоваться другими транспортными средствами, за исключением отдельных случаев или временно установленных правил. Как правило, такая дорога имеет отдельные проезжие части для движения в противоположных направлениях, между которыми установлена разделительная полоса или, в исключительных случаях, иные средства разграничения. Автомагистраль также не имеет пересечений на одном уровне с железнодорожными и трамвайными путями, другими дорогами и пешеходными переходами. На проезжей части запрещены остановка и стоянка транспортных средств, а каждые 50 километров оборудуются специальные зоны отдыха и парковочные площадки.