Китайский ИИ стремительно захватывает мировой рынок

Модели генеративного искусственного интеллекта, разработанные китайскими компаниями, стремительно набирают популярность. Если в ноябре 2024 года их доля на мировом рынке составляла всего 1%, то к ноябрю 2025 года она выросла до 15%.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, исследование, проведенное платформой OpenRouter и венчурной компанией a16z, показало, что средняя доля китайских моделей ИИ с открытым исходным кодом за год составила около 13%, а в отдельные недели достигала 30%. Примерно 40% этих моделей применяются для сложных профессиональных задач, таких как программирование и дизайн.

Китайские компании, включая Alibaba с моделями DeepSeek и Qwen, активно выпускают бесплатные решения с открытым исходным кодом, конкурируя с американскими моделями. В рейтинге Nikkei из 92 ключевых моделей DeepSeek занял 9-е место и стал лидером среди открытых моделей, обойдя продукты Google и OpenAI по производительности.