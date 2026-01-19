Армения наконец берется за проект TRIPP - оппозиция вновь паникует

Автор: Лейла Таривердиева

"Я не завидую заговорщикам и тем, кто день и ночь предрекает нашему обществу разрушение. Всего хорошего". Такими словами завершил свою запись в соцсетях министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Пост был посвящен совместному заявлению Армении и США относительно рамок реализации проекта TRIPP. Глава МИД посоветовал армянам почитать этот документ, полезный для Армении.

После публикации заявления противники действующего правительства поспешили внести сомнения в неокрепшие умы, убеждая, что TRIPP опасен для суверенитета Армении, а полезен он только для Азербайджана, преследующего собственные интересы.

Само собой, Азербайджан преследует собственные интересы. И более того, он добился того, что его национальные интересы были приняты как интересы всех участников проекта. И что самое главное - эти интересы не противоречат, а как раз полностью совпадают с интересами Армении. Просто Ереван до подключения к делу Штатов боялся в этом признаваться, опасаясь реакции местного оппозиционного лагеря. Ушаты грязи вываливаются на Никола Пашиняна и сейчас, однако присутствие на переднем плане такой страны, как США, заставляет оппонентов несколько сбавлять обороты. Сегодня критика TRIPP развивается с упором не на интересы Азербайджана, а на то "что скажет Иран?". Реваншисты делают то же, что прежде делали официальные власти - держатся за иранскую позицию по Зангезурскому коридору. Раньше реваншисты держались за мнение России, которая, вроде бы, не против, однако всегда имеет "НО". Позиция Ирана же более выгодна противникам Пашиняна, так как она однозначно отрицательная.

Официальному Тегерану сейчас не до TRIPP, однако посол этой страны в Армении поет соловьем практически в каждодневном режиме. За что ухватилась реваншистская оппозиция, для которой каждый шаг армянских властей в направлении Азербайджана служит очередным гвоздем в крышку оппозиционного гроба. Чем меньше таких гвоздей, тем лучше для реваншистов.

Оппозиционные политики и эксперты заламывают руки и пугают армян грядущим закрытием дороги жизни - границы с Ираном. Армения закрывает границу с Ираном на 100 лет, объявил в соцсетях претендующий на место Пашиняна Левон Зурабян. Заместитель Левона Тер-Петросяна считает проект концом армянского суверенитета, унизительной сделкой и дипломатическим провалом. Зурабяну страшно не нравятся условия беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот деятель не способен осознать простую истину - армянская сторона не имеет права на полновесный досмотр пассажиров и грузов, следующих не в Армению, а безостановочно из Азербайджана в Азербайджан. Грузы и пассажиры, которые будут направляться без остановок через территорию Армении, из Баку или других регионов АР в НАР, не подпадают под категорию международных перевозок. Все, что должен будет соседям Азербайджан, это плата за транзит. Разумеется, потребуется оформление таможенных документов в соответствие с международными законами и законами РА. Тут никаких проблем не будет, и Зурабян может не беспокоиться. После запуска Зангезурского коридора им смогут пользоваться и другие страны. Транзитные грузы и пассажиров третьих стран армянские таможенники и пограничники могут досматриваться сколько угодно. Никаких вопросов также к составам, следующим из Азербайджана или транзитом через Азербайджан из третьих стран в саму Армению. Это будет полностью юрисдикция армянской стороны.

На тех же условиях, думается, и Армения сможет пользоваться нахчыванским участком TRIPP, если ей понадобится доставить грузы и пассажиров по железной дороге из западной в восточную часть страны. Хотя тут есть очень важный нюанс: протяженность мегринского участка - всего 40 километров, а нахчыванского - почти 190 километров. Впрочем, при нормальных отношениях между соседними странами и наличии двусторонних договоренностей, все вопросы решаемы.

На минувшей неделе представители Азербайджана и Армении совместно осмотрели состояние железнодорожной инфраструктуры на участке Садарак-Ерасх. Как сообщается, целью осмотра было оценить техническую пригодность данного участка полотна для движения специальной железнодорожной строительной техники. В рамках проекта TRIPP планируется восстановление и этой дороги, которая в советское время доходила до Еревана. Да, в советское время можно было доехать на поезде из Баку в Ереван через Нахчыван.

Зангезурский коридор, вызывающий неприятие у Ирана, всесторонне поддерживается Турцией, что так же является раздражающим фактором для армянской оппозиции

На пресс-конференции в Стамбуле в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна заинтересована в реализации проекта Зангезурского коридора в формате, полностью соответствующем позиции Азербайджана. Он подчеркнул, что Турция и Азербайджан рассматривают проект TRIPP в контексте Зангезурского коридора. По его словам, документ по TRIPP, принятый 13 января в Вашингтоне, был детально проанализирован турецкой стороной и в течение почти двух часов обсуждался с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Глава МИД Турции также заявил о поддержке конструктивной роли Никола Пашиняна в мирном процессе и намекнул на поддержку премьера со стороны общественного мнения Армении.

Последнее страшно не понравилось армянской оппозиции, которая углядела в этих словах предвыборный пиар Пашиняна, а значит - вмешательство во внутренние дела Армении. Спикер армянского парламента Ален Симонян опроверг утверждения реваншистов о том, что Фидан якобы заявил о поддержке Никола Пашиняна на выборах 2026 года. "Такого не говорилось", - сказал Симонян журналистам. По его словам, турецкий министр лишь отметил поддержку процесса, который реализует действующая власть Армении. И поблагодарил Фидана за поддержку "призыва большинства общества Армении к миру и развитию торговли, включая торговлю в рамках инициативы TRIPP".

После того, как были обнародованы условия сделки по дороге через Мегри, заерзали не только в армянской оппозиции. Давний армянский лоббист Константин Затулин Тоже решил внести свои пять копеек. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ заявил, что Пашинян пытается втянуть Россию в "маршрут Трампа" только для того, чтобы отвести от себя критику, а не ради интересов России. "Армения хочет "перевести стрелки" на Россию, интересы Москвы ее не интересуют", - заявил Затулин одному из российских Телеграм-каналов. При этом лоббист сравнил нынешнюю ситуацию с тем, что было с российскими миротворцами, которых "сначала пригласили в Карабах, а потом фактически проигнорировали их присутствие".

В силу собственного склада ума, Затулину повсюду видятся изощренно-коварные антироссийские заговоры. В то время как восстановление железных дорог на территории Армении является прямым обязательством России, которая уже не одно десятилетие осуществляет концессионное управление этой инфраструктурой. Дорога Раздан-Дилижан-Иджеван-Газах, а также участок ж/д к границе с Турцией являются составной частью железнодорожной сети Армении. Этим и объясняется обращение Никола Пашиняна именно к Москве, а не к Буркина-Фасо. Проект TRIPP предусматривает только коммуникации через Мегри. Американцы не собираются распространяться на всю территорию Армении, им нужен только этот стратегический участок. Хотя бы потому, что провести Средний коридор через Армению можно только по этому маршруту. Никакой конспирологии. Не стоит Затулину искать черную кошку в темной комнате. Ее там точно нет.

Кстати, Пашинян указал, что если Россия не имеет возможности как можно быстрее начать восстановление указанных дорог, Армения выведет эти участки из-под концессионного управления ЮКЖД и восстановит их сама.

Для российской стороны было бы разумнее заняться выполнением своих концессионных обязательств, а не вставать в позу, в которую ей предлагает встать Константин Затулин.

Заработают эти дороги до подписания мира и появления Зангезурского коридора или нет, это не забота Москвы. Железнодорожный переход в Газахе откроется не раньше, чем заработает переход в Агбенде. А переход в Агбенде вряд ли заработает до того, как будет подписан мир и установлены дипотношения. Это ясно всем, в том числе и армянской стороне. Как сказал журналистам политолог Армен Багдасарян, проект TRIPP не является частью мирного процесса, а отражает его возможный результат. Проект, считает он, удастся только, если, во-первых, будет институциализирован мир между Арменией и Азербайджаном, а, во-вторых, полностью нормализуются армяно-турецкие отношения. Если этого не будет, проект реализован не будет.

Ну, не стоит так мрачно. Коридор, вероятнее всего, до подписания мира не заработает. Однако это не означат, что Армения не должна начать работу на своей территории. Ей же будет выгодно, если к моменту подписания мира вся инфраструктура будет готова. Азербайджан уже завершает коммуникации в Восточном Зангезуре, а теперь начинается модернизация и строительство на нахчыванской железной дороге. Нужно смотреть вперед и видеть перспективу. Если азербайджанская сторона вкладывает деньги в этот проект, значит, он обязательно будет. Кто бы и как бы не пытался ему мешать.