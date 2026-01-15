Достигнутые в рамках TRIPP соглашения должны быть оформлены де-юре

Достигнутые в рамках TRIPP соглашения должны быть как можно скорее оформлены в виде де-юре договоров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Кабинета министров.

"С другой стороны, нас ждет большой объем практической работы. Мы должны как можно скорее предпринять шаги, вытекающие из вчерашнего заявления. Прежде всего, эти соглашения должны быть как можно скорее оформлены в виде де-юре договоров. Нам необходимо начать работу над проектами соглашений и необходимыми юридическими решениями. В частности, в Республике Армения должна быть создана компания под названием TRIPP",- сказал Пашинян.

Он отметил, что также необходимо определить маршруты по TRIPP, права на застройку, землепользование и на строительство инфраструктуры.

"Считаю, что государственные структуры должны начать подготовку к предстоящим процессам уже сегодня. Начиная с сегодняшнего дня, мы должны пересмотреть все процессы, чтобы все было сделано надлежащим образом и в установленные сроки", - добавил Пашинян.

Следует отметить, что 14 января министерство иностранных дел Армении опубликовало соглашение, подписанное между Арменией и США по реализации проекта "Дорожная карта Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP. Опубликованный документ был оценен как новый шаг к выполнению обязательств, взятых в Белом доме 8 августа 2025 года, по поддержке установления устойчивого мира на Южном Кавказе.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company , которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).