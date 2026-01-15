https://news.day.az/politics/1809641.html Представители азербайджанской и армянской сторон провели совместный осмотр ж/д участка Садарак-Ерасх 15 января представителями азербайджанской и армянской сторон был осуществлен совместный осмотр текущего состояния инфраструктуры железнодорожного участка Садарак-Ерасх.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Кабинете Министров, целью указанного осмотра являлась оценка технической пригодности данного железнодорожного участка для движения специальной железнодорожной строительной техники в целях выполнения комплекса соответствующих инфраструктурных восстановительных мероприятий.
В рамках проведенного осмотра стороны осуществили обмен мнениями по вопросам оценки технического состояния железнодорожной инфраструктуры на данном участке.
