Представители азербайджанской и армянской сторон провели совместный осмотр ж/д участка Садарак-Ерасх

15 января представителями азербайджанской и армянской сторон был осуществлен совместный осмотр текущего состояния инфраструктуры железнодорожного участка Садарак-Ерасх.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Кабинете Министров, целью указанного осмотра являлась оценка технической пригодности данного железнодорожного участка для движения специальной железнодорожной строительной техники в целях выполнения комплекса соответствующих инфраструктурных восстановительных мероприятий.

В рамках проведенного осмотра стороны осуществили обмен мнениями по вопросам оценки технического состояния железнодорожной инфраструктуры на данном участке.