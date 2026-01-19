Премьер Японии распустит нижнюю палату парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила распустить ключевую нижнюю палату парламента 23 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня как премьер-министр я приняла решение распустить палату представителей парламента 23 января", - сказала она.

По словам Такаити, она пошла на этот шаг, поскольку считает, что народ Японии должен сам решить, может ли он доверить ей управление страной.

Она напомнила, что в Японии премьер-министра выбирают депутаты парламента, однако во время последних выборов в 2024 года не шло речи о том, что она может возглавить правительство.