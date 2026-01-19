https://news.day.az/world/1810415.html Премьер Японии распустит нижнюю палату парламента Премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила распустить ключевую нижнюю палату парламента 23 января. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС. "Сегодня как премьер-министр я приняла решение распустить палату представителей парламента 23 января", - сказала она.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
По словам Такаити, она пошла на этот шаг, поскольку считает, что народ Японии должен сам решить, может ли он доверить ей управление страной.
Она напомнила, что в Японии премьер-министра выбирают депутаты парламента, однако во время последних выборов в 2024 года не шло речи о том, что она может возглавить правительство.
