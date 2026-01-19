https://news.day.az/politics/1810473.html Стала известна дата визита замгенсека НАТО в Азербайджан Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан 21 января. Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе НАТО.
Стала известна дата визита замгенсека НАТО в Азербайджан
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан 21 января.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе НАТО.
Согласно информации, она проведет встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчином Амирбековым.
Ранее мы сообщали, что заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан в первой половине года.
