Стала известна дата визита замгенсека НАТО в Азербайджан

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан 21 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе НАТО.

Согласно информации, она проведет встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

Ранее мы сообщали, что заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан в первой половине года.