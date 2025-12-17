Заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан в первой половине следующего года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе НАТО в ответ на запрос АПА.

Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.