Заместитель генсека НАТО посетит Азербайджан
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан в первой половине следующего года.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе НАТО в ответ на запрос АПА.
Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.
