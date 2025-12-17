Сильные ветра обрушили рождественскую иллюминацию в Испании

В испанской провинции Малага сильные ветра, вызванные атмосферным явлением, обрушили праздничную рождественскую иллюминацию в курортной зоне.

Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, порывы ветра достигали до 130 км/ч, что привело к падению нескольких световых арок, установленных на бульваре перед праздничными мероприятиями.

Жители и сотрудники муниципальных служб обнаружили рано утром многочисленные повреждения: помимо украшений, ветер сорвал с места уличную мебель и вывел из строя деревья, а дорожные службы временно перекрыли участки дорог для оценки ущерба.