https://news.day.az/world/1803008.html Сильные ветра обрушили рождественскую иллюминацию в Испании - ВИДЕО В испанской провинции Малага сильные ветра, вызванные атмосферным явлением, обрушили праздничную рождественскую иллюминацию в курортной зоне. Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, порывы ветра достигали до 130 км/ч, что привело к падению нескольких световых арок, установленных на бульваре перед праздничными мероприятиями.
Сильные ветра обрушили рождественскую иллюминацию в Испании - ВИДЕО
В испанской провинции Малага сильные ветра, вызванные атмосферным явлением, обрушили праздничную рождественскую иллюминацию в курортной зоне.
Как передает Day.Az, по данным местных СМИ, порывы ветра достигали до 130 км/ч, что привело к падению нескольких световых арок, установленных на бульваре перед праздничными мероприятиями.
Жители и сотрудники муниципальных служб обнаружили рано утром многочисленные повреждения: помимо украшений, ветер сорвал с места уличную мебель и вывел из строя деревья, а дорожные службы временно перекрыли участки дорог для оценки ущерба.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре