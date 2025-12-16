Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики объявила об очередном решении по уголовному делу против Рамиза Мехтиева и других лиц по обвинению в "действиях, направленных на захват государственной власти".

Как передает Day.Az, на основании материалов, собранных по уголовному делу, принято решение привлечь к расследованию вышеупомянутого уголовного дела, бывшего первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Аббаса Аббасова, который много лет в результате защиты Рамизом Мехтиевым оставался безнаказанным. А.Аббасов объявлен в розыск за уклонение от следствия во время пребывания за пределами страны.

Отметим, что Аббас Аббасов занимал пост первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики с 1992 года. В этот период он был председателем нескольких государственных комиссий. После увольнения с должности в 2006 году он переехал в Российскую Федерацию.

На протяжении прошедшего времени Аббас Аббасов занимался подрывной деятельностью в Российской Федерации с целью захвата и оказания влияния на структуры азербайджанской диаспоры. В 2012 году он стал основателем и руководителем скандальной организации "Союз организаций Азербайджана в России", известной всем под названием "Союз миллиардеров" (он не забыл при этом официально зарегистрировать себя как основателя этой организации).

Рустам Ибрагимбеков - глава "Национального совета", сформированного в Азербайджане в начале 2013 года, в состав которого входили Али Керимли и его окружение, также был членом Координационного совета "Союза миллиардеров" под непосредственным руководством Аббаса Аббасова.

Однако, когда еще в 2012 году прозвучали тревожные сигналы о том, что создание "Союза миллиардеров" направлено против политических процессов в Азербайджане, Рустам Ибрагимбеков выступил от имени "Союза миллиардеров" и дал интервью, в котором опроверг эти обвинения. События 2013 года известны всем. Неслучайно Аббас Аббасов, который раньше приезжал в Азербайджан каждый месяц, с момента возникновения вопроса о создании "Национального совета" в начале 2013 года не приезжает в Азербайджан из-за опасений за свою деяния.

Согласно полученной информации, к уголовному делу были приобщены изъятые материалы, в том числе аудио- и видеозаписи сделок и обещаний, данных участникам процесса в то время, записи встреч за рубежом и другие материалы о планах захвата конституционной государственной власти в Азербайджане силой. Эти материалы будут широко обнародованы на открытом судебном заседании.