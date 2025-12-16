Время поджимает: Армении следует поторопиться с миром

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

На сегодня имеются все предпосылки того, чтобы окончательно были сняты все препоны к подписанию мира и получен окончательный результат. Но мы видим, что до сих пор этого не удается сделать по одной причине: Армения постоянно ищет какие-то поводы затянуть дело, ссылается на какие-то второстепенные причины.

В первую очередь, она старается обойти вопрос приведения в нормальное состояние законодательных актов Республики Армения, где есть положения, связанные с территориальными притязаниями к Азербайджану. Хотя Конституционный суд РА занимался этим вопросом, он так и не нашел адекватного ответа на требования азербайджанской стороны.

Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, а Армения, как неоднократно заявлял Ереван, признает территориальную целостность нашей страны. Следовательно, наличие в преамбуле Основного закона отсылок к Декларации, провозглашающей независимость Армении вместе с азербайджанским Карабахом, создает непреодолимое препятствие для заключения окончательного мира. Это, на мой взгляд, основная причина того, что мы не можем прийти к консенсусу окончательно.

Есть и другие мотивы, связанные с внешним контуром. Если бы Армения действительно была полноценно независимым субъектом, как Азербайджанская Республика, мы бы давно пришли к согласию по всем принципиальным вопросам. Но дело в том, что во многих случаях мы видим, как внешние силы вмешиваются в дела Армении. Свою порочную роль играет диаспора, а также церковные круги, использующиеся внешними силами как прокси, оказывающие давление на правительство Армении.

На днях секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян заявил, что Армения не видит никаких причин для беспокойства. Процесс под контролем, налаживается диалог, формируется атмосфера доверия. Это все хорошо звучит, но не соответствует реалиям, которые мы наблюдаем.

Азербайджан давно выполнил огромный объем работ, связанных с формированием повестки мира. Мы сделали много для того, чтобы диалог Баку-Ереван был в полном смысле слова независимым и зависел только от самих двух сторон. Мы добились определенных результатов. Произошел обмен задержанными, делимитирована часть границы. Но на полпути армянская сторона все равно находила искусственные причины для того, чтобы сойти с дистанции. Причем, не обязательно, чтобы там имелось особое воздействие внешнего характера. У меня складывается ощущение, что армянские политики считают, что не должны спешить идти до конца по тем путям, которые наметили стороны для того, чтобы довести дело до логического результата. В том же вопросе делимитации настрой Армении оставляет желать лучшего.

Тем временем, продолжается милитаризация Армении. Страна получает партии вооружений, заключает сделки о закупках вооружений с разными странами. Если мы говорим о мире, то с какой стати Армения, являющаяся виновницей конфликта, оккупации и двух войн, должна опять вооружаться? Этот вопрос не может быть вне нашего внимания. Наш регион и без того турбулентный и упоминается в ряду неспокойных регионов, имеющих потенциал дестабилизации. Армянская сторона сама должна быть заинтересована в том, чтобы не будоражить обстановку. Эта обстановка зависит исключительно от наших двусторонних отношений. И для продолжения полноценного диалога и поиска консенсуса по самым наболевшим вопросам необходимо, чтобы мы общими усилиями оберегали наш формат взаимодействия ото всех сторонних воздействий.

Бесспорно, встреча в Вашингтоне 8 августа вселила надежды на то, что мы более быстрыми темпами сможем преодолеть оставшуюся до заключения мира дистанцию. Но мы видим, что Армения не горит желанием решить вопрос того же Зангезурского коридора, откладывая его под различными предлогами. Ладно, пусть не Зангезурский коридор, а TRIPP. Не важно, как называется проект, главное, чтобы он рассматривался в контексте наших общих усилий в направлении разблокирования коммуникаций и начала движения друг к другу. Азербайджан отвоевал свое право иметь коммуникации с Нахчываном. Армения понимает, что отделенность НАР от основной части страны - это одна из наших основных проблем, и потому тихой сапой старается затягивать процесс и держать Азербайджан в режиме ожидания.

Это нечестная игра, потому что Азербайджан является победителем. Мы не применяем стратегию принуждения, хотя могли бы это сделать, так как мы победители и последнее слово должно быть за нами. Мы не показываем своего превосходства, не стараемся унижать соседа, но это ни в коем случае не является свидетельством нашей слабости. Наоборот, это свидетельство нашей силы. Только сильный может протянуть руку мира вчерашнему противнику, чтобы спокойно развивать свою страну и регион.

Ситуацию в вопросе коммуникаций нельзя назвать нормальной. Армения первоначально обязалась по Трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года позаботиться об открытии коммуникаций в НАР, а также взяла на себя много других обязательств. И не выполнила большинство из них.

Понятно, что предстоящие парламентские выборы являются для Никола Пашиняна задачей номер один. Тем не менее, другие вопросы тоже требуют безотлагательного участия. Армения сама себя задерживает. Азербайджан привык работать в тяжелых и экстремальных условиях, добиваясь поставленных целей. Мы это доказали еще во время оккупации. До сентября 2020 года мы смогли реализовать важные для международного сообщества транспортные и энергетические проекты. Были моменты, когда западные страны требовали подключения Армении к проектам Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс. Кто проиграл от того, что все эти проекты обошли Армению? Только армянская сторона.

Теперь, учитывая прежние ошибки, Армения должна торопиться. Наиболее важный и невосполнимый ресурс - это время, которое нещадно эксплуатируется армянской стороной во вред общим интересам. Азербайджан может решить без Армении все вопросы, Армения - нет. И при этом Ереван ведет себя высокомерно, милитаризуется и умудряется при этом осуждать Азербайджан за участие в совместных с США, Турцией и Пакистаном учениях на Средиземном море. Азербайджан был приглашен, потому что боевой опыт его армии заслуживает большого внимания и к нему присматриваются многие страны. Почему-то Армения усмотрела в этом какие-то противоречащие армянским интересам моменты. Послушайте, речь идет о безопасности Средиземноморского бассейна, причем тут Армения? Такое ощущение, что Ереван просто ищет повода уличить Баку в каких-то сомнительных действиях. Все это надуманные проблемы. Армения очень пристально следит за Азербайджаном и его военно-политическими действиями и исследованиями в военной сфере, и считает своим долгом предъявлять свои претензии. Но не учитывает, что это не тот случай и не те возможности.

Я бы сказал, что Армения идет на усложнение обстановки там, где нет никаких поводов для беспокойства.

Одним словом, считаю, что вопрос мира остается открытым. Армения должна забыть о своих расчетах, откреститься от искусственных препон и полностью сосредоточиться на том, на чем настаивает Баку. А Баку настаивает на том, чтобы мы оказались в обоюдном выигрыше от достижения прочного всеобъемлющего мира. Без оглядки.

Тем не менее, думаю, что в 2026 году могут произойти неожиданно приятные изменения в нашем регионе. Большей частью это зависит от Армении, от того, будет ли она заострена на конечном результате. Потому что мир Армении нужен больше, чем Азербайджану. Эта страна и без того находится в сложном положении с точки зрения интеграции в международные проекты. И чтобы наверстать упущенное, ей следует поторопиться. Все зависит от армянской политической элиты, которая должна перестать ориентироваться на подсказки извне и не вдаваться в панические настроения.

Азербайджан же полностью нацелен на мирное сосуществование и возрождение добрососедства в одном из важных регионов Евразийского пространства.