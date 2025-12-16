https://news.day.az/world/1802675.html Трамп об урегулировании конфликта в Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта в Украине ближе, чем когда-либо. Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в ходе выступления в Белом доме. "Я считаю, что сейчас мы ближе к урегулированию в Украине, чем когда-либо. Посмотрим, что удастся сделать", - отметил Трамп.
Трамп об урегулировании конфликта в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта в Украине ближе, чем когда-либо.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер сказал в ходе выступления в Белом доме.
"Я считаю, что сейчас мы ближе к урегулированию в Украине, чем когда-либо. Посмотрим, что удастся сделать", - отметил Трамп.
