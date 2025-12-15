https://news.day.az/society/1802667.html Генерал-майор таможенной службы освобожден от должности Начальник Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Гасан Эйюбов освобождён от должности. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Отмечается, что Эйюбов отправлен на пенсию.
