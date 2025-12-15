https://news.day.az/world/1802525.html Глава Пентагона высказался о теракте в Австралии Министр обороны США Пит Хегсет заявил об "особенно подходящем дне" для ликвидации террористов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News. Бывший морской пехотинец написал в соцсети Х, что сегодня был бы "отличный день" для ликвидации террористов, имея в виду теракт в Сиднее.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил об "особенно подходящем дне" для ликвидации террористов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News.
Бывший морской пехотинец написал в соцсети Х, что сегодня был бы "отличный день" для ликвидации террористов, имея в виду теракт в Сиднее. Хегсет прокомментировал слова Джонса.
"Каждый день такой. Но особенно сегодня. Мы этим занимаемся", - написал глава Пентагона.
