Глава Пентагона высказался о теракте в Австралии

Министр обороны США Пит Хегсет заявил об "особенно подходящем дне" для ликвидации террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News.

Бывший морской пехотинец написал в соцсети Х, что сегодня был бы "отличный день" для ликвидации террористов, имея в виду теракт в Сиднее. Хегсет прокомментировал слова Джонса.

"Каждый день такой. Но особенно сегодня. Мы этим занимаемся", - написал глава Пентагона.