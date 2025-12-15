https://news.day.az/society/1802434.html В некоторых частях Ясамала не будет газа В отдельных частях Ясамальского района Баку будет временно приостановлена подача газа. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз". Сообщается, что сегодня с 10:00 в Ясамальском районе будет временно прекращено газоснабжение на улицах М. Шарифзаде, А. Аббасова, Х. Мустафаева, Г. Зардаби, Х. Дадашова, В. Алиева, З.
В некоторых частях Ясамала не будет газа
В отдельных частях Ясамальского района Баку будет временно приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз".
Сообщается, что сегодня с 10:00 в Ясамальском районе будет временно прекращено газоснабжение на улицах М. Шарифзаде, А. Аббасова, Х. Мустафаева, Г. Зардаби, Х. Дадашова, В. Алиева, З. Керимова, Н. Гикмета, а также на 7-й, 8-й и 9-й улицах Саллаххана.
