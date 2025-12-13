Более 10 человек погибли из-за поддельных таблеток в Нидерландах

Поддельные таблетки анальгетика оксикодона стали причиной смерти как минимум 13 человек в Нидерландах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила нидерландская радиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на данные исследования Медицинского центра Эразмуса.

"В октябре 2024 года мы впервые обнаружили нитазены в крови человека, который, вероятно, умер от них", - заявила больничный фармацевт и токсиколог Медицинского центра Эразмуса Корине Бетлехем.

Согласно проведенному анализу, помимо 13 подтвержденных смертельных случаев, зафиксировано еще 22 серьезных отравления, при которых люди выжили лишь благодаря своевременной госпитализации, в том числе в состоянии комы. Исследователи полагают, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку тестирование на наличие синтетического опиоида нитазена проводится не во всех регионах страны и обычно только в случае летального исхода.

По данным издания, большинство жертв приобретали поддельные препараты через интернет-магазин, который был закрыт в конце ноября. В настоящее время перед судом предстали два человека, связанные с работой сайта, однако они обвиняются только в торговле запрещенными веществами. Основные подозреваемые, как отмечает вещатель, остаются на свободе и, вероятно, продолжают деятельность.