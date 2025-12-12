Анчелотти заинтересовался игроком "Карабаха"

Полузащитник "Карабаха" Педро Бикальо может покинуть команду зимой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на бразильские СМИ, интерес к услугам футболиста проявляет клуб "Ботафого".

Главный тренер команды Давиде Анчелотти (сын главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти) положительно оценивает игровые качества Бикальо и хотел бы видеть его в своем составе.

Отметим, что контракт Педро Бикальо с "Карабахом" рассчитан до лета 2028 года. В агдамский клуб он перешел минувшим летом из "Палмейраса".

Ранее мы сообщали, что агдамский "Карабах" потерпел поражение в домашнем матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов, уступив нидерландскому "Аяксу" со счетом 2:4.