Оценена стоимость создания системы ПРО «Золотой купол»

Итоговая стоимость создания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" составит примерно $1,1 трлн вместо $175 млрд, как ранее заверял президент США Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

"Стоимость системы "Золотой купол" составит около $1,1 трлн, что более чем на 500% выше оценки Трампа в $175 млрд", - говорится в публикации.

Отмечается, что одна только необходимая для системы группировка космических перехватчиков оценивается в $161-542 млрд.

Эксперты также назвали нереалистичными заявленные сроки введения проекта в эксплуатацию.

Ранее Трамп сообщал, что "Золотой купол" будет создан к 2029 году.

"Название, концепция и программа "Золотого купола", вероятно, не переживут нынешнюю администрацию", - подвел итог старший научный сотрудник по вопросам обороны в Американском институте предпринимательства Тодд Харрисон.