В Азербайджане рассказали о ходе создания зоны "зеленой" энергии в Карабахе

Меры по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях успешно продолжаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Кямал Гаджиев в рамках мероприятия "Зоны зеленой энергии: концептуальные подходы, первые результаты и вызовы", прошедшего в Карабахском университете.

Он напомнил, что освобожденные от оккупации территории были объявлены главой государства зоной "зеленой" энергии, и к работе в этой области была привлечена международная консалтинговая компания. При поддержке японской компании TEPSCO был подготовлен концептуальный документ. Для решения вопросов в этой сфере Кабмином был утвержден "План действий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах".

По его словам, План действий включает меры по решению таких вопросов, как создание инфраструктуры энергоснабжения в целом, производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, обеспечение энергоэффективности, государственно-частного партнерства, применение "зеленых" технологий и тарифное регулирование. Задачи, отраженные в вышеупомянутом Плане действий, полностью отражены в "Первой государственной программе "Великого возвращения".

К. Гаджиев отметил, что в рамках создания зоны "зеленой" энергии предусмотрены такие меры, как производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях, меры по повышению энергоэффективности, использование электромобилей, установка солнечных панелей на крышах зданий, а также использование светодиодных ламп на солнечной энергии в уличном и дорожном освещении, использование технологий возобновляемой энергии в отоплении, охлаждении и горячем водоснабжении, применение интеллектуальных технологий управления энергией и энергоориентированное управление отходами.