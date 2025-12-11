Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - ФОТО
11 декабря находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.
А.Асадов передал главе Туркменистана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его поздравления по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета этой страны.
Выразив благодарность за приветствия и поздравления Президента Ильхама Алиева, Сердар Бердымухамедов попросил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.
На встрече был подчеркнут высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, а также обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.
