Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

11 декабря находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

А.Асадов передал главе Туркменистана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его поздравления по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета этой страны.

Выразив благодарность за приветствия и поздравления Президента Ильхама Алиева, Сердар Бердымухамедов попросил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.

На встрече был подчеркнут высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, а также обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.