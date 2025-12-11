Samsung скопировала iPhone

Корпорация Samsung адаптировала дизайн Liquid Glass, который появился в iOS 26 в 2025 году. Об этом сообщает профильное издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа изучили бета-версию One UI 8.5 - прошивки от Samsung, основанной на операционной системе (ОС) Android. По их словам, новое программное обеспечение (ПО) для смартфонов Samsung приносит некоторые заметные изменения в дизайне, напоминающие концепцию Liquid Glass от Apple.

Специалисты обнаружили, что в меню "Настройки" появилась новая кнопка "Назад", которая выглядит точно так же, как аналогичная кнопка в iOS 26. Во встроенных в прошивку приложениях нашли "плавающие" строки поиска, полупрозрачные элементы в "Галерее", "парящие" над остальным интерфейсом кнопки в приложении "Калькулятор" и прочие детали. Авторы заметки заявили, что Samsung очевидно скопировала элементы дизайна ОС в iPhone.

"Лично я не считаю прямой проблемой, что Samsung использует некоторые элементы Liquid Glass", - заявил автор издания Бен Шун. Однако он удивился, что Samsung не старается соответствовать концепции Material 3 Expressive от Android. По мнению Шуна, разработанный в Google дизайн вызвал одобрение большинства пользователей, и если бы Samsung перерисовала бы свою прошивку под этот стандарт, то к ней не было бы вопросов.