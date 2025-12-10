В США состоялась презентация художественного фильма «Тагиев: Нефть»

В Лос-Анджелесе, где расположен центр киноиндустрии США - Голливуд, состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Нефть" производства Baku Media Center.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, картина была показана представителям киноиндустрии Голливуда на одной из популярных городских площадок, где собираются специалисты кинематографии - в Ross House. В мероприятии приняли участие более 100 гостей. После показа была организована сессия вопросов и ответов с участием режиссера фильма Заура Гасымлы, передает Day.Az.

Презентация в Лос-Анджелесе является очередным успешным шагом, предпринятым для продвижения фильма "Тагиев" на международном уровне и представления азербайджанского кино более широкой мировой зрительской аудитории.

Ранее фильм "Тагиев: Нефть" был выбран официальным кандидатом от Азербайджана на 98-ю премию Американской академии кинематографического искусства и наук ("Оскар") в номинации "Лучший международный художественный фильм". Шорт-лист в этой номинации академия объявит 16 декабря 2025 года, а основных номинантов - 15 января 2026 года. Торжественная церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.

Отметим, что кинолента снята Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино. "Тагиев: Нефть" стал результатом совместных усилий сильной творческой команды: генеральный продюсер Арзу Алиева, продюсер Орман Алиев, режиссер Заур Гасымлы, сценаристы Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор Владимир Артемьев, художник Сабухи Атабабаев, художник по костюмам Вюсал Рагим и композитор Этибар Асадли сыграли важную роль в успехе фильма.

Исторических персонажей в фильме воплотила группа профессиональных актеров, в том числе Народные артисты Парвиз Мамедрзаев (Тагиев) и Гурбан Исмаилов, Заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов и Натаван Гаджиева.