https://news.day.az/society/1801155.html Признание иностранных дипломов в Азербайджане будет приостановлено - С этой даты Признание квалификаций, полученных за рубежом, осуществляется Агентством по обеспечению качества в образовании посредством Электронной системы обращений. Для повышения стабильности её работы и улучшения обслуживания граждан регулярно проводятся технические обновления. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве.
Признание иностранных дипломов в Азербайджане будет приостановлено - С этой даты
Признание квалификаций, полученных за рубежом, осуществляется Агентством по обеспечению качества в образовании посредством Электронной системы обращений. Для повышения стабильности её работы и улучшения обслуживания граждан регулярно проводятся технические обновления.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве.
В связи с запланированными работами подача заявлений через электронную систему будет временно остановлена с 16 декабря 2025 года по 2 января 2026 года.
В сообщении также отмечается, что гражданам рекомендуется направлять свои обращения до 16 декабря 2025 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре