Признание иностранных дипломов в Азербайджане будет приостановлено

- С этой даты

Признание квалификаций, полученных за рубежом, осуществляется Агентством по обеспечению качества в образовании посредством Электронной системы обращений. Для повышения стабильности её работы и улучшения обслуживания граждан регулярно проводятся технические обновления.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве.

В связи с запланированными работами подача заявлений через электронную систему будет временно остановлена с 16 декабря 2025 года по 2 января 2026 года.

В сообщении также отмечается, что гражданам рекомендуется направлять свои обращения до 16 декабря 2025 года.