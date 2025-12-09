https://news.day.az/officialchronicle/1801064.html

Состоялись встречи Президента Ильхама Алиева с председателем Национального совета Словакии в формате один на один и расширенном составе - ФОТО

9 декабря в Братиславе состоялись встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши в формате один на один и расширенном составе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Национального совета Словакии встретил главу нашего государства.