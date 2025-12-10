В США представили законопроект о выходе из НАТО

Член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект HR 6508 о выходе Соединенных Штатов из НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщение опубликовал офис политика.

"НАТО - это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты своей собственной страны, а не социалистических стран", - говорится в публикации.

Конгрессмен подчеркнул, что Америка не должна быть гарантией безопасности мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону.

Законопроект обязывает президента США официально уведомить Альянс о выходе, констатирует, что первоначальная цель блока времен холодной войны более не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, устанавливает, что европейские члены НАТО обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны, предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов организации.

Сенатор-республиканец Майк Ли внес в Сенат США сопутствующий законопроект.