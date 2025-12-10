https://news.day.az/world/1801219.html

В Албании азербайджанец погиб от удара тока

Житель Билясуварского района погиб в результате несчастного случая в Албании. Как передает Day.Az, инцидент произошел в порту Дуррес Жителя Билясувара, 25-летнего Эвеза Джафарова, ударило электрическим током на судне. Он был доставлен в больницу, где была констатирована смерть. Э.Джафарова похоронят в Билясуваре. .