В Албании азербайджанец погиб от удара тока

Житель Билясуварского района погиб в результате несчастного случая в Албании.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в порту Дуррес

Жителя Билясувара, 25-летнего Эвеза Джафарова, ударило электрическим током на судне.

Он был доставлен в больницу, где была констатирована смерть. Э.Джафарова похоронят в Билясуваре.

