В Албании азербайджанец погиб от удара тока
Житель Билясуварского района погиб в результате несчастного случая в Албании.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в порту Дуррес
Жителя Билясувара, 25-летнего Эвеза Джафарова, ударило электрическим током на судне.
Он был доставлен в больницу, где была констатирована смерть. Э.Джафарова похоронят в Билясуваре.
