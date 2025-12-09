В США самолет совершил экстренную посадку на трассу

Самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета People.

Как отмечается, борт совершил аварийную посадку на загруженную трассу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry в штате Флорида. Предварительно, машина оказалась на пути воздушного судна в момент приземления. В результате инцидента женщина, управлявшая автомобилем, была госпитализирована. В то же время пилот и пассажир самолета не пострадали.