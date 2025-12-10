В центре Баку обрушилась часть балкона

В Баку, рядом со станцией метро "Сахиль", обрушилась нижняя часть балкона.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что инцидент произошёл утром. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Представляем вашему вниманию данное видео: