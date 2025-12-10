https://news.day.az/society/1801255.html В центре Баку обрушилась часть балкона - ВИДЕО В Баку, рядом со станцией метро "Сахиль", обрушилась нижняя часть балкона. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается, что инцидент произошёл утром. По словам очевидцев, пострадавших нет. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Баку, рядом со станцией метро "Сахиль", обрушилась нижняя часть балкона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что инцидент произошёл утром. По словам очевидцев, пострадавших нет.
Представляем вашему вниманию данное видео:
