Новые кадры смертельного ДТП в Масазыре

В сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Масазыре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по предварительным данным, авария была спровоцирована водителем автомобиля BMW, который, нарушив правила дорожного движения, совершил обгон на повороте.

Отмечается, что автомобиль марки BMW после столкновения с Hyundai загорелся. Трое находившихся в машине человек были доставлены в медицинское учреждение. Гурбанали Ага оглу Ализаде погиб на месте, состояние двух других пострадавших остается тяжелым, они продолжают получать лечение.

