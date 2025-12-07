https://news.day.az/society/1800620.html В Гёйгёле опрокинулся внедорожник - есть погибший В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в селе Тоганалы водитель внедорожника марки "Нива" потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии один человек погиб.
В Гёйгёле опрокинулся внедорожник - есть погибший
В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в селе Тоганалы водитель внедорожника марки "Нива" потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии один человек погиб.
На место происшествия были привлечены сотрудники Специального спасательного отряда Гянджинского регионального центра МЧС и полиция.
По факту ДТП начато расследование.
