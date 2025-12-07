В Гёйгёле опрокинулся внедорожник

В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в селе Тоганалы водитель внедорожника марки "Нива" потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии один человек погиб.

На место происшествия были привлечены сотрудники Специального спасательного отряда Гянджинского регионального центра МЧС и полиция.

По факту ДТП начато расследование.