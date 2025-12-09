В Азербайджане повышается критерий нуждаемости

Для назначения адресной государственной социальной помощи на 2026 год критерий нуждаемости будет утвержден в размере 300 манатов.

Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте "О критерии нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год", вынесенном сегодня на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

Так, на следующий год критерий нуждаемости будет увеличен на 15 манатов.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.