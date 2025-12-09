Страны ОИС обсудили на Бакинской Творческой неделе будущее игровых экосистем

В рамках Форума культурных и креативных индустрий (MYFORUM) на "Культурном Фестивале ОИС: Бакинская Творческая неделя 2025" на площадке программы GameTech состоялась панельная сессия GHUB, посвященная развитию игровой индустрии в странах Организации исламского сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, дискуссионная сессия стала платформой для анализа текущих тенденций и обсуждения перспектив международного партнерства.

В панельных обсуждениях участвовали эксперты из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Турции, каждый из которых представил подробный обзор игровой экосистемы своего государства. Спикеры рассказывали о состоянии рынка, новых этапах развития, мерах государственной поддержки, а также о том, какие инициативы частного сектора уже формируют современные тренды индустрии.

Особое внимание участники уделили вопросам сотрудничества. На встрече рассматривались идеи создания совместных проектных групп, создание кластерных моделей и расширение межрегионального обмена опытом. Эксперты приводили конкретные примеры удачных инициатив и обсуждали, как успешные практики можно адаптировать для разных стран ОИС.

Также были затронуты образовательные программы и новые подходы к подготовке кадров для игровой индустрии - одним из главных факторов устойчивого развития отрасли. Спикеры отметили, что интерес молодежи к геймдеву растёт, и это создает запрос на современные школы, акселераторы и инкубаторы.

В ходе дискуссий участники сформировали общее понимание того, какие шаги необходимо предпринять для расширения сотрудничества в игровой сфере. Панель GHUB стала не только местом обмена знаниями, но и отправной точкой для будущих совместных инициатив, которые позволят укрепить позиции стран ОИС на глобальной игровой карте.