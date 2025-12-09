Красочное дефиле Oriental Fashion Show украсило Бакинскую Творческую неделю - 2025"

В Бакинском конгресс-центре в рамках "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025" состоялось дефиле Oriental Fashion Show, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В модном показе приняли участие десять дизайнеров - Gulnara Khalilova (Азербайджан), Uventa (Азербайджан), Yoland Fashion House (Оман), Hany Elbehairy Couture (Египет), Naseem Alandalos (Бахрейн), Wafa Idrissi and Maison Fatim (Марокко), Malique (Казахстан), Gowher Gouvernet (Туркменистан), Art by Sofia (Узбекистан), Umed Kuchkaliyev (Таджикистан). Они представили кутюрные коллекции, вдохновленные богатым культурным наследием и художественными традициями Востока.

Каждый из дизайнеров представил на подиуме свою уникальную творческую манеру, демонстрируя коллекции, в которых вековые традиции переосмыслены через призму современного искусства и моды. Вместе они раскрыли неповторимую красоту восточной высокой моды и её растущую роль на мировой сцене. Этот вечер вновь напомнил нам о силе культурного сотрудничества и неизменной элегантности Восточного мира.

Напомним, что с 5 по 11 декабря Бакинская Творческая неделя принимает более 5 000 участников из более чем 50 стран - представителей государственных структур, международных организаций и лидеров креативных индустрий, собравшихся с одной целью: укреплять культурное сотрудничество и чтить общее наследие стран - членов ОИС. Азербайджан вновь демонстрирует свою растущую роль на международной культурной арене и вклад в развитие традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе. В дни фестиваля проходят - высокоуровневая встреча министров культуры государств-членов OИС, различные форумы и выставки, панельные дискуссии, показы и другие мероприятия, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, танцам, игровым технологиям, анимации, цифровому творчеству и стартапам, которые будут способствовать продвижению экосистемы креативных индустрий нашей страны в глобальном масштабе.