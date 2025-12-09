В Чехии выбрали нового премьера

Президент Чехии Петр Павел назначил премьер-министром председателя политического движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. Трансляцию вело агентство TK.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, церемония прошла в Пражском граде.

Андрей Бабиш в 2011 году основал центристское политическое движение ANO. С 2014 по 2017 год он занимал посты первого вице-премьера и министра финансов Чехии. Впервые он возглавил правительство республики в 2017 году и находился на этом посту до конца 2021 года. ANO победило на состоявшихся в Чехии 3 и 4 октября 2025 года выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента, набрав 34,51% голосов избирателей.

Движение Бабиша располагает 80 депутатскими мандатами из 200 в нижней палате парламента. В Сенате его представляют 12 сенаторов. Верхняя палата высшего законодательного органа состоит из 81 сенатора.