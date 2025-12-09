Параллельные миры Евросоюза и Южный Кавказ

Автор: Лейла Таривердиева

Приоритеты в отношениях Армении и Евросоюза, подписанные и оглашенные на минувшей неделе, продолжают обсуждаться на азербайджанском медиапространстве. Но не по причине зависти или ревности, как полагают некоторые армянские аналитики. Вовсе нет.

У Азербайджана с ЕС особые отношения. Таковыми по настоянию Баку они стали с самого начала запуска партнерской программы Евросоюза. Напомним, что Азербайджан отказался подписывать ассоциативное соглашение в рамках Восточного партнерства, справедливо считая, что заслуживает двустороннего документа с Европейским Союзом и более конкретизированных отношений, основанных на равноправии, взаимной выгоде и взаимных интересах. В конце концов, в отличие от других стран-участниц Восточного партнерства, в частности, от той же Армении Азербайджан является самостоятельным и независимым игроком, помогающим Европе обеспечивать свою энергетическую безопасность и дающим транспортно-логистическую альтернативу.

Соглашение о партнерстве с ЕС обсуждается сторонами уже много лет. В декабре 2021 года, выступая на саммите Восточного партнерства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что работа над документом завершена на 90 процентов.

В 2018 году был парафирован документ под названием "Приоритеты партнерства". У Азербайджана установлены стратегические отношения со многими странами-членами ЕС. Однако долгое время в работе над документом были проблемы. Одна из них - проблема с формулировками касательно территориальной целостности нашей страны, созданная армянской стороной, пытавшейся, и не безуспешно, вмешаться в текст документа. Сегодня, когда конфликта больше нет и Азербайджан изменил геополитические реалии региона, остаются вопросы торгово-экономического характера, к которым у сторон есть свой подход. Азербайджан, в отличие от других стран Восточного партнерства, от Евросоюза не зависит. Конечно, ЕС был и остается крупнейшим экономическим партнером страны, но следует иметь в виду, что Азербайджан самодостаточен и не может ставиться в один ряд с другими партнерами по ВП.

Соглашение о партнерстве все еще не доведено до ума по той причине, что то и дело в ЕС появляются чиновники, которые начинают усложнять этот процесс. Причем, даже во вред европейским интересам. В 2022 году было подписано соглашение об увеличении в два раза поставок азербайджанского газа в ЕС, однако организация ничего до сих пор не сделала для его воплощения в жизнь, ссылаясь на курс на декарбонизацию. При этом обращения о расширении поставок продолжаются. Это несолидно для такого гиганта, как Евросоюз. Надо понимать, что Азербайджан ничего не станет делать за собственный счет, не имея даже долгосрочных контрактов. И отношения точно не станут лучше, если в документах, подписываемых с Арменией, будут звучать противоречащие нашим интересам формулировки.

В приоритетах, оглашенных на минувшей неделе, таких моментов немало. Мы уже говорили об этом и вдаваться в подробности не будем. Просто коротко отметим, что речь идет об обещаниях ЕС содействовать Армении в освобождении заключенных и в обеспечении выполнения резолюций международных судебных инстанций, принятых по искам Армении против Азербайджана. У ЕС нет прав вмешиваться в такие вопросы, только если это не страна-член Евросоюза. Азербайджан не является членом ЕС и никаких планов на этот счет не строит. Получается, что ЕС обещает Армении давить на Баку во исполнение своих обещаний. Это очень недружественный подход, и в Брюсселе не должны удивляться, что оглашение приоритетов вызвало негативную реакцию в Азербайджане.

И дело не только в последних новостях. К сожалению, в Европе работа против азербайджанских интересов всегда находила сторонников. Да, лобби, деньги диаспоры, это все понятно. Но это не может быть оправданием, потому что интересы армянской диаспоры не могут быть выше интересов Евросоюза.

На днях созданный окопавшимися в Армении сепаратистами фейковый "Комитет по защите фундаментальных прав народа Карабаха" отчитался о проделанной за два года работе. В этом отчете, полном всякой чепухи. Наше внимание привлек раздел "Международно-правовое подтверждение". Здесь сепаратисты собрали информацию о грубом вмешательстве во внутренние дела Азербайджана, имевшем место в парламентах и других структурах отдельных стран ЕС и самого Евросоюза. Сепаратисты очень горды такой поддержкой и строят свое противодействие геополитическим реалиям, исходя из дающихся им европейцами обещаний.

С момента полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета над всеми международно признанными азербайджанскими территориями происходило много чего. В ноябре 2023 года Международный Суд ООН удовлетворил армянский иск и обязал Азербайджан "обеспечить условия для безопасного возвращения армян", сослужив большую услугу сепаратистам, которые после такой поддержки расправили перышки и снова начали мутить воду. Особенно большой вклад в эти процессы внес Европарламент, принявший истеричные резолюции соответствующего содержания в марте и октябре 2024-го и в марте 2025 года. Резолюции с требованиями "вернуть армян" принимались в парламентах Франции, Бельгии, Нидерландов. А парламентарии Швейцарии дружно проголосовали за резолюцию №24.4259, предусматривающую проведение в этой стране так называемого "Форума мира" по вопросам "безопасного возвращения армян под международным контролем". К чести правительства Швейцарии, проармянская инициатива была отклонена. Армянство рассчитывало, что удастся собраться без Азербайджана, как ранее собрались на "Форум мира по Украине" без участия России. Но не вышло. Это был тот случай, когда и армянство, наконец, услышало фразу "это другое".

Сепаратисты забыли упомянуть ПАСЕ, которая превратилась в площадку для антиазербайджанских игрищ после того, как под давлением оплаченного диаспорой лобби перед нашей страной были поставлены невыполнимые условия и она покинула Ассамблею.

Для полноты картины - проармянские документы антиазербайджанского звучания появлялись в Конгрессе США, в парламенте Канады. При этом, заметим, в отчете сепаратистов нет стран Азии, Востока, нет даже России, хотя реваншисты постоянно демонстрируют, что у них в Москве "все схвачено". Это не может не вызвать вопросов к Западу и к Евросоюзу в частности. А к последнему вопросов особенно много именно потому, что Азербайджан и ЕС давние и хорошие партнеры, стороны поддерживают тесные экономические связи и Европа заинтересована, чтобы так было и впредь. При этом токсичные шаги продолжаются. И не только на уровне ничего не значащих Европарламента или ПАСЕ. Приоритеты, оглашенные на последнем заседании Совета партнерства Армения-ЕС, были одобрены на самом высоком уровне.

При этом Евросоюз продолжает заявлять о поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Об этом в очередной раз заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на заседании 32-й ежегодной министерской конференции ОБСЕ в Вене 4 декабря.

"Мы приветствуем лидеров Армении и Азербайджана за инициативу по подписанию двустороннего мирного договора в августе этого года. ЕС продолжит поддерживать этот процесс всеми доступными ему средствами", - сказала она.

Прекрасные слова, но как в Брюсселе видят поддержку мирного процесса, параллельно обещая Армении поддержать ее иски против Баку и добиваться освобождения армянских военных преступников? Хотелось бы напомнить, что Азербайджан нужен Европе не только как надежный поставщик нефти и газа. Сегодня его значение для ЕС в разы возросло, потому что европейцы нацелились на критическое сырье Центральной Азии, а также хотят поставок оттуда зеленой электроэнергии. Все это будет попадать в Европу только через Азербайджан. Даже с окончанием войны в Украине российский транзит не станет для ЕС приоритетным как прежде. Самыми надежными, безопасными и стабильными логистическими маршрутами являются те, на которых ключевую роль играет Азербайджан. Его просто невозможно обойти, что усложняет нездоровым силам работу против нашей страны.

Приоритеты партнерства Армении и ЕС в целом выглядят как документ об опеке, в котором опекун перечисляет, что обязуется делать для берущегося под опеку. Правильнее было бы говорить о приоритетах опеки, а не партнерства, потому что партнерство - это процесс, развивающийся между двумя сторонами, способными что-то друг другу предложить. Вероятно, Армении тоже есть, что предложить Евросоюзу, помимо подчинения, но создается впечатление, что ЕС от этой страны ничего больше и не нужно. ЕС перехватывает Армению у России, готовясь заключить соответствующий документ, в котором будет указано, как же хорошо ей будет и как все ее чаяния начнут претворяться в жизнь. Ради бога, пусть так и будет, если осуществление чаяний не затрагивает интересы соседей Армении.

В этом проблема, а не в зависти и ревности. Ни одна из стран Восточного партнерства не способна заключить с ЕС такого соглашения, которое будет заключено рано или поздно с Азербайджаном. Из стран ВП только он способен быть равноправным партнером Европы, а не просителем. Баку совершенно не нужно, чтобы Евросоюз выбирал между ним и Ереваном. Азербайджану не нужна опека или помощь, ему нужно только честное партнерство, которое не будет омрачаться попытками вмешиваться в его внутренние дела. Параллельно эти процессы развиваться не могут. Это не каприз, а справедливые ожидания, которые, надеемся, оправдаются, пока окончательный документ между Брюсселем и Ереваном не подписан.