ЕС подтвердил поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Евросоюз продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейский совет, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на заседании 32-й ежегодной министерской конференции ОБСЕ в Вене.

"Мы приветствуем лидеров Армении и Азербайджана за инициативу по подписанию двустороннего мирного договора в августе этого года. ЕС продолжит поддерживать этот процесс всеми доступными ему средствами", - сказала она.

Напомним, что ранее сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с Каей Каллас на полях заседания.