Глава ОБСЕ поддержала ликвидацию Минской группы

Закрытие Минской группы - это жизненно важный шаг, поддерживающий мирный процесс.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявила министр иностранных дел Финляндии, действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен на заседании Совета министров организации.

По словам Валтанен, ОБСЕ наблюдает позитивный прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что ОБСЕ официально завершила Минский процесс и упразднила связанные с ним структуры 30 ноября 2025 года.

Отметим, что Минская группа была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта при сопредседательстве России, США и Франции, однако урегулирования достигнуто не было. Азербайджан долгое время требовал роспуска Минской группы как предварительного условия для продвижения к официальному мирному соглашению с Арменией. Министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения направили обращение к председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.