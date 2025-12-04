Выросли доходы Азербайджана от эксплуатации магистральных газопроводов

В январе-сентябре этого года доходы Азербайджана от эксплуатации магистральных газопроводов, включая Южнокавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум), составили 2,072 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, это на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 9 месяцев текущего года потери в сети магистральных газопроводов увеличились на 16,9% и составили 34,6 миллиона кубометров.

За отчетный период по магистральным газопроводам было транспортировано 29,825 миллиарда кубометров газа (рост на 0,9%). Кроме того, объём газооборота составил 9,884 миллиарда тонно-километров, что на 6,8% больше показателя за первые 9 месяцев прошлого года.

Отметим, что Южнокавказский газопровод эксплуатируется с конца 2006 года и обеспечивает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" для Азербайджана, в Грузию и Турцию. По расширенному участку газопровода коммерческие поставки в Турцию начались в июне 2018 года и в Европу - в декабре 2020 года.

Акционеры SCPC: bp (29,99%), SGC (21,02%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19,00%) и NICO (10,00%).