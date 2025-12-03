Полиция Брюсселя пересела на экоавтомобили

Полиция Брюсселя становится "экологически ответственной" и переходит на электромобили Citroën Ami с электромотором мощностью лишь 6 кВт (8,2 л.с.), с максимальным пределом скорости 45 км/ч.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В соцсетях пользователи с нетерпением ожидают первых видео высокоскоростных гонок за преступниками.