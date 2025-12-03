https://news.day.az/world/1799589.html Полиция Брюсселя пересела на экоавтомобили - ВИДЕО Полиция Брюсселя становится "экологически ответственной" и переходит на электромобили Citroën Ami с электромотором мощностью лишь 6 кВт (8,2 л.с.), с максимальным пределом скорости 45 км/ч. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Полиция Брюсселя пересела на экоавтомобили - ВИДЕО
Полиция Брюсселя становится "экологически ответственной" и переходит на электромобили Citroën Ami с электромотором мощностью лишь 6 кВт (8,2 л.с.), с максимальным пределом скорости 45 км/ч.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В соцсетях пользователи с нетерпением ожидают первых видео высокоскоростных гонок за преступниками.
