Когда произойдет следующее суперлуние?

В ночь на 5 декабря земляне смогут увидеть третье в 2025 году суперлуние, в этот раз Луна поднимется максимально высоко над горизонтом.

Как передает Day.Az, об этом заявил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев в беседе с ТАСС.

"В ночь с 4 на 5 декабря произойдет наиболее эффектное в этом году суперлуние <...> Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом", - сказал он.

По словам специалиста, расстояние от Земли до Луны составит менее 360 тыс. км. Выпавший снег при этом усилит освещенность ночного пейзажа.

Санакоев отметил, что в ночь на 14 декабря также состоится второй по силе метеорный поток года - Геминиды, его интенсивность составит от 100 до 150 метеоров в час. Земляне смогут увидеть одни из наиболее тонких колец Сатурна на ближайшие 14 лет и четыре крупнейших спутника Юпитера, добавил он.

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем, то есть с моментом максимального сближения Луны с Землей.

Оно происходит за год от трех до шести раз.