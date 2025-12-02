Бакинское метро массово увольняет сотрудников?

Информация о якобы принудительном прекращении трудовых отношений с сотрудниками АО "Бакинский метрополитен" не соответствует действительности.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в АО "Бакинский метрополитен".

Так, в ведомстве отметили, что в ходе проведенных оценок эффективности было выявлено, что некоторые службы, не входящие в основные операционные процессы метрополитена, в частности, уборка и озеленение, могут быть выполнены более эффективно специализированными компаниями.

В связи с этим было принято решение о передаче данных услуг внешним специализированным предприятиям с целью повышения операционной эффективности, а также перенаправления ресурсов на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и основных производственных процессов.

После передачи функций внешним подрядчикам АО "Бакинский метрополитен" приняло ряд мер для сохранения трудовых отношений сотрудников. Для работников, задействованных в этих службах, предусмотрены следующие варианты:

трудоустройство в компаниях, выполняющих данные услуги;

предоставление альтернативной должности внутри АО "Бакинский метрополитен";

выплата соответствующих компенсаций и пособий в случаях, предусмотренных законодательством.

В АО подчеркнули, что все процессы осуществляются прозрачно, с соблюдением принципов социальной ответственности и защиты прав сотрудников. Подтвержденная информация будет распространяться исключительно через официальные каналы предприятия.