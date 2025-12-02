https://news.day.az/society/1799315.html 45 тысяч абонентов Сумгайыта останутся без газа - Дата В Сумгайыте временно будет приостановлено газоснабжение для 45 тысяч абонентов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", работы проводятся в связи с подключением отремонтированных газовых магистралей к существующей сети.
В Сумгайыте временно будет приостановлено газоснабжение для 45 тысяч абонентов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", работы проводятся в связи с подключением отремонтированных газовых магистралей к существующей сети.
Отмечается, что 3 декабря с 10:00 временно ограничится подача газа для 30 тысяч абонентов на линии "Город-1" и для 15 тысяч абонентов на линии "Город-3" до завершения работ.
