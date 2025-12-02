В Турции огромный телевизор доставили пожарной лестницей

В Турции мужчина купил 100-дюймовый телевизор, но он оказался настолько огромным, что доставили его на пожарной автолестнице.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: