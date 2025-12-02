https://news.day.az/unusual/1799260.html В Турции огромный телевизор доставили пожарной лестницей - ВИДЕО В Турции мужчина купил 100-дюймовый телевизор, но он оказался настолько огромным, что доставили его на пожарной автолестнице. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Турции огромный телевизор доставили пожарной лестницей - ВИДЕО
В Турции мужчина купил 100-дюймовый телевизор, но он оказался настолько огромным, что доставили его на пожарной автолестнице.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре