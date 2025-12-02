Сцена та же, актеры те же: «карабахский» миф снова полез из гроба

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

С того самого мгновения, когда в инфополе снова всплыло заявление так называемой "Комиссии по защите прав арцахцев" о "существовании оснований для возобновления диппереговоров по возвращению насильственно перемещенного населения Карабаха на родину", стало ясно: нас опять снова пытаются втянуть в ту же самую старую игру. И язык у них незамысловатый, пафосный, как всегда, прячущий политические амбиции за гуманитарной риторикой. Но я, как человек, который видел, как этот конфликт трансформировался, эволюционировал и разоблачал маскировку внешних сил за последние годы, вынужден назвать вещи своими именами. Они пытаются перезапустить историю. Причем перезапустить ее на тех же лживых, гадких, тупых, донельзя потасканных и дискредитированных тезисах.

Комиссия пишет: "Мандат ясен: защищать безопасное, добровольное и коллективное возвращение армян Карабаха". Стоп. В момент, когда в 2023 году Азербайджан вернул территорию, признанную мировым сообществом, включая саму Армению, эта риторика превратилась в пустой пропагандистский шаблон. Они утверждают, будто Карабах "никогда не входил в состав Азербайджана". А я напоминаю им другую цитату - не из армянских методичек, а из международных документов: вся мировая дипломатия, все резолюции, все переговорные процессы тридцать лет подряд закрепляли одну и ту же основу - Карабах является территорией Азербайджана. И это не предмет дискуссии. Это юридический факт, который они пытаются ретушировать, как неудачный кадр в старой газете.

Дальше они заявляют: "Международное право четко определено, и возвращение является законным, необходимым и подлежит исполнению". Честно? Когда люди начинают так агрессивно ссылаться на международное право, это обычно означает лишь одно - они пытаются заменить реальность риторикой. Потому что международное право не защищает сепаратизм и не вознаграждает насильственную оккупацию. Международное право защищает государственные границы, суверенитет и стабильность. И все решения, включая трехстороннее соглашение 2020 года, закрепили новый порядок. А любые попытки выдать сепаратистский проект за "народ с правом на самоопределение" - это не правозащита, а топорная политическая манипуляция.

Комиссия даже пытается спекулировать резолюциями западных парламентов: "Парламент Франции и Бельгии подтвердили право на возвращение...". Прекрасно. Франция снова выступает за Армению. Какая новость. Когда Париж переставал использовать армянскую тему для внутреннего пиара? Они говорят о "демократической легитимности" комиссии. О какой легитимности идет речь у структуры, созданной диаспорными сетями, а не легитимными государственными институтами? О какой дипломатии они рассуждают, если сама Армения уже официально признала территориальную принадлежность Карабаха Азербайджану?

А кульминация - просто шедевр армянской политической фантазии: "Никакие заявления из Еревана или Баку не могут затмить правовую, историческую и моральную истину". Знаете, что это напоминает? Когда проигравшие пытаются переписать историю. Их документы, их отчеты, их резолюции - это не международное право. Это политические меморандумы, принятые странами, привыкшими к символическим жестам и национальному лоббизму.

И наконец: "Свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами". Вот так. Без фактов, без уточнений, без упоминания причин. Они не говорят о том, кто держал Карабах в заложниках тридцать лет. Кто заселял его незаконно. Кто использовал его как плацдарм для военной агрессии. Кто разрушал мирные города Азербайджана. Они никогда не скажут правду о тех, кто превратил Карабах в арену чужой геополитики.

И да, я напишу жестко. Потому что мягкий язык не работает с теми, кто строит свои аргументы на подмене фактов, исторических фальсификациях и геополитической ностальгии по тем временам, когда им казалось, что все будет иначе.

Для начала уничтожим главный миф. Где была та самая "этническая чистка", о которой кричат в "Комиссии по защите прав арцахцев"? Где массовые захоронения? Где аресты десятков тысяч? Где штурм жилых кварталов? Где международные расследования по факту убийств мирного армянского населения? Нигде. Ни одна международная структура не зафиксировала фактов насильственного массового изгнания армянских гражданских лиц из Карабаха. Ни ООН. Ни Международный Комитет Красного Креста. Ни правозащитные организации, которые по сей день заседают в регионе.

Более того, Красный Крест продолжал сопровождать выезд желающих через "Лачин". И ни один из тех, кто уезжал, не заявил о принуждении. Ни один.

Да, в Карабахе остались армянские священнослужители. Остались семьи, которые не пожелали уезжать. Остались десятки людей, которые сказали прямо: мы не боимся жить в составе Азербайджана. Так где же "этническая чистка"?

И теперь смотрим на математику. Тысячи и тысячи карабахских армян за несколько суток пересекли границу. Но послушайте, это возможно только при одном условии: когда эвакуация подготовлена заранее. Машины были заправлены. Дорога была открыта. Армянские власти сами обеспечивали колонны транспорта. Это была не паническая давка. Это была централизованная логистика.

Послушайте слова самого Никола Пашиняна. Того самого премьера, которого армянские структуры называют "предателем". Он дважды публично признал: "Армяне Карабаха покинули регион не потому, что их выгнали, а потому что они не хотели жить под юрисдикцией Азербайджана".

Он сказал это открытым текстом. И это был первый раз, когда официальный Ереван признал очевидное: никто никого не выталкивал. Люди уехали по собственному решению. Да, возможно под влиянием страха. Да, возможно под давлением многолетней пропаганды. Но добровольно. Не по приказу Азербайджана. Не под дулом автомата.

А теперь самое неприятное для "комиссии по защите прав арцахцев".

Все эти годы им вдалбливали в голову ложь: "Карабах никогда не будет частью Азербайджана. Карабах непобедим. Карабах защищен внешними гарантиями".

И в один момент выяснилось: никто, ни одна сила, ни одна армия, ни один "союзник" не спасет этих людей. Ни Россия. Ни Франция. Ни диаспора. Ни армянская армия.

Понимаете, что произошло 19 сентября 2023 года? Произошло крушение мифа. И когда миф рассыпался, они решили бежать. Не потому, что Азербайджан их изгонял. А потому что им 30 лет говорили: "Жизнь с Азербайджаном невозможна". А когда оказалось, что война закончена, и выбора больше нет, они выбрали бегство.

Армянское население уезжало не от пуль, а от собственной пропаганды.

Да, это тяжелая правда. Но правда.

И посмотрите еще один факт: Азербайджан не только не блокировал выезд, но и обеспечил безопасность коридора. Более того, сразу после событий Баку официально заявлял: "Армянское население может остаться и будет реинтегрировано".

Была представлена программа реинтеграции. Была предложена полная безопасность гражданских. Объявлено амнистирование лиц без военных преступлений.

Это и есть ключевое доказательство: желающие могли остаться. И те, кто хотел остаться, остались. Добровольно.

А теперь - "комиссия по защите прав арцахцев".

Они говорят о "насильственно перемещенном населении".

Но позвольте спросить: кто их перемещал насильно?

Азербайджан? Нет. Армянская армия? Нет. Международные силы? Нет.

Их переместила собственная политическая элита. Точка.

Реальные причины бегства - не в действиях Азербайджана. Они в капитуляции армянской идеологии, в провале армянской стратегии и в полном разрушении армянского проекта "Арцах".

Посмотрите на еще один важный факт.

За два месяца после ухода армян жители Карабаха не нуждались в гуманитарных лагерях. Не было ни десятков тысяч трупов, ни разрушенных конвоев, ни пропавших без вести. Они уехали спокойно. Они уехали организованно. Они уехали, потому что так решили.

Это и есть критерий добровольности.

И теперь самое главное - международная оценка.

ООН, Красный Крест, правозащитные миссии, западные политики, армянский премьер - никто не заявил, что Азербайджан применил депортацию мирных армян.

Наоборот, миссия ООН по итогам визита заявила: гражданские объекты не разрушены, массового насилия против мирного населения не было.

Это - факт.

Так что все заявления "комиссии по защите прав арцахцев" - это не правозащита. Это дешевая политтехнология. Это искусственное создание проблемы там, где проблема перестала существовать. Это попытка удержать контроль над диаспорой, над общественным мнением, над теми, кто уже давно понял: армянское руководство их предало, использовало, продало и оставило.

Карабахские армяне покинули Азербайджан добровольно. Потому что так сложилась их собственная политическая судьба. Потому что им внушили страх. Потому что их обманывали 30 лет.

И теперь они пытаются переложить ответственность на Азербайджан. Зачем? Чтобы спасти лицо. Чтобы снова получить финансирование. Чтобы возобновить старую игру.

Но эта игра закончена.

Никаких "насильственно перемещенных". Никаких "права на возвращение". Никаких "армянских Карабахов".

Есть только реальность. Карабах - часть Азербайджана. Армянское население Карабаха сделал свой выбор сам - уехать. Это была их воля. Их решение. Их ответственность.

И никаких комиссий, резолюций, диаспор и лоббистов это больше не отменит.