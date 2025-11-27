Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Скандальный демарш армянской диаспорной структуры под названием "Союз "арцаха"" развернулся в Брюсселе: в Европарламент направлен очередной пропагандистский доклад о якобы 23 "незаконно удерживаемых в Азербайджане пленниках". В документе перечислены персональные истории так называемых заложников, сопровождаемые привычным набором обвинений против азербайджанской судебной системы и фейковыми утверждениями о "сфабрикованных процессах". Авторы заявления утверждают, что семерым фигурантам уже вынесены "ложные приговоры", а остальные шестнадцать якобы находятся под угрозой таких же решений.

Далее "Союз "арцаха"" переходит к политическим ультиматумам и призывает депутатов Европарламента срочно ехать в Баку, чтобы "лично присутствовать на предстоящих судебных слушаниях". Это попытка вмешательства в юрисдикцию суверенного государства и очередной эпизод большой кампании, где медийные провокации используются как инструмент давления на Азербайджан.

В Баку происходят события, которые в Ереване привыкли представлять как "ужас". Деятели, строившие идеологию превосходства и безнаказанности, столкнулись с правовой реальностью: международным правом, уголовным кодексом и персональной ответственностью за конкретные преступления.

Расчет авторов доклада прост - воздействовать на западную аудиторию, не углубляющуюся в юридические нормы. Но человек, обвиненный в убийствах, терактах, диверсиях, саботаже и преступлениях против граждан, не может рассчитывать на статус "пленного". Женевские конвенции 1949 года распространяются только на регулярные вооружённые силы в условиях международного конфликта. После освобождения территорий Азербайджана и прекращения боевых действий нахождение вооружённых групп, действовавших тайно, не подпадает под этот статус.

Поэтому действия задержанных были квалифицированы как диверсии, незаконное пересечение границы, создание незаконных вооруженных формирований, терроризм, убийства граждан, минирование дорог и подготовка к подрывным актам, чем они собственно и занимались. Это уголовные составы, соответствующие международным нормам и подтверждённые следственными материалами.

Протоколы расследований, показания, видеоматериалы и другие доказательства были оглашены в суде. Международный Комитет Красного Креста получил доступ к задержанным и не зафиксировал нарушений условий содержания.

Суд идет открыто, с участием адвокатов, потерпевших, правозащитников и международных наблюдателей. Все основано на уголовном законодательстве Азербайджана и материалах дел.

Число "23" используется "союзом" как инструмент эмоциональной подачи, тогда как каждый из упомянутых лиц проходит по индивидуальным эпизодам - от убийств мирных граждан до диверсий и руководства вооруженными группами после прекращения активной фазы войны. Женевские нормы не распространяются на подобные действия в постконфликтный период.

Если бы подобное происходило во Франции, Турции, Германии или США, эти лица также проходили бы по делам о терроризме и диверсиях. Страны применяли бы к ним именно уголовную, а не гуманитарную квалификацию.

Вопрос о том, кого называть "заложниками", должен быть адресован тем, кто направлял этих людей на операции после 2020 года, зная последствия. Государство, рассматривающее преступления на своей территории, не может быть названо "захватчиком заложников". Это подмена понятий.

Европарламент, принимающий подобные доклады без анализа, снова рискует стать инструментом чьих-то политических игр. Он не видел следственных материалов: протоколов, экспертиз, доказательств минирования, показаний потерпевших. Обсуждается не реальное содержание дел, а политические меморандумы.

Где была реакция европейских структур, когда армянские вооруженные формирования наносили удары по азербайджанским городам, когда гибли дети в Гяндже и Барде, когда 300 тысяч гектаров земель оказались заминированы? Ответ очевиден. И сейчас та же односторонность используется в попытке представить уголовные дела как "репрессии".

Среди обвиняемых - высокопоставленные фигуры прежней оккупационной системы. Рубен Варданян задержан при попытке бегства через Азербайджан. Давид Бабаян проходит по обвинениям в подстрекательстве и содействии вооруженным группам. Араик Арутюнян - в организации вооружённых формирований и преступлениях против гражданского населения. Бако Саакян и Аркадий Гукасян - в терроризме, финансировании боевиков, создании незаконных групп. Левон Мнацаканян - в руководстве вооружёнными структурами, действовавшими после 2020 года.

Это фигуранты уголовных дел по конкретным статьям, задокументированным следствием и рассматриваемым в открытом судебном процессе.

Азербайджан действует на своей территории в правовом поле. Эпоха, когда вооружённые структуры могли скрываться за политическими лозунгами и уходить от ответственности, завершилась.

Азербайджан не держит пленников. Азербайджан судит за преступления.